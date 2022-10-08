В Шымкенте реконструируют водопроводные и канализационные сети

В 2022 году в Шымкенте обновлено около 7 км водопроводных и канализационных сетей. А запланированные работы выполнены на 103%.

В результате замены устаревшего водопровода нормативно-технические потери снизились на 0,18%, а уровень износа труб снизился на 0,5 процента. Также в этом году около 7 млн тенге было потрачено на материально-техническое оснащение предприятия.

Микрорайон Курсай будет полностью обеспечен питьевой водой в 2023 году. Сейчас строительство водонасосной станции идет полным ходом. На нескольких улицах города водопровод будет реконструирован, а резервуар планируется ввести в эксплуатацию сразу по завершению строительства.

«В микрорайоне Курсай плохое качество частных водопроводов, уровень износа достиг крайних значений, в том числе 315 миллиметровых труб, расположенных по улице Жандарбекова микрорайона Казыгурт. Сейчас полностью заменены 450 метров изношенных труб, в 2023 году строительство будет полностью закончено» — рассказывает заместитель руководителя ГКП «Управления водопровода и канализации» Баглан Омаров.

Рабочие, занимающиеся строительством водонасосной станции, отмечают высокое качество поступившего материала. Новые трубы будут служить не менее 50 лет.

«В этот аппарат мы вставляем трубы, закрепляем и соединяем. Затем используем следующий аппарат для выравнивания труб. Он делает торцевую поверхность трубы ровной. Затем чистим уайт спиртом места стыков и протираем трубу. Затем заглаживаем утюгом и выдавливаем гидравликой. Время нахождения трубы в утюге 2,5 минуты. Потом берем утюг, вынимаем из ножен. Даём остыть 15 минут, и готово. Труба прослужит десятилетия», — говорит оператор строительной площадки Нурбек Орынбасаров.

Общая сумма утвержденной в этом году инвестиционной программы 110 млн тенге, но объём работ уже перевыполнен и составляет 113 млн-ов тенге, то есть 103% говорят специалисты. Помимо этого на 7 млн-о тенге приобретено оборудование — водяной насос, водорегулятор и другие агрегаты.

«На 2021- 2026-ой годы мы утвердили инвестиционную программу управления водопроводом и канализацией, утвердив порядка 750 миллионов тенге. Из них на 2022-ой год приходится 110 млн-ов. За счёт этих средств на сегодняшний день обновлены около 7 км водопроводных и канализационных сетей. Дополнительно на сумму 7 млн тенге закуплено новое оборудование», — рассказала исполняющая обязанности руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по городу Шымкенту Айсулу Алибекова.

В результате обновления устаревших труб нормативно-технические потери снизились. А уровень износа труб дополнительно уменьшился на 0,5% процента.