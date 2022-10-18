В Шымкенте спасли водителя, которому внезапно стало плохо за рулем

В Шымкенте на полном ходу водителю старекса с полным салоном пассажиров стало плохо. Мужчина упал в обморок.

Инцидент на дороге произошел 16 октября около 6 часов вечера. Водитель старекса двигался по улице Аскарова, внезапно ему стало плохо.

Чтобы не допустить аварий водитель решил припарковаться на обочине, но задел впереди стоящую Нексию.

А затем остановился возле остановки. По словам очевидцев, мужчина вышел на улицу и упал на землю. Первую помощь ему оказали сотрудники полиции, которые дежурили неподалеку. Они и вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали.

В салоне старекса находились пассажиры, к счастью никто не пострадал.