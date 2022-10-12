В Шымкенте задержали похитителя бритв

В Шымкенте полицейские поймали магазинного вора добычей которого стали бритвенные станки, передает OTYRAR.

О необычном воровстве рассказали в пресс-службе городской полиции.

35-летний житель Шымкента вынес из крупного супермаркета 65 импортных бритвенных станков на общую сумму 600 тысяч тенге. О произошедшем работники магазина сообщили в Управление полиции Абайского района.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Как оказалось, подозреваемый уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей — был судим за грабеж.

Похитителя бритв задержали, проводится досудебное расследование.