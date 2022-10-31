В Туркестане вскоре появится ещё одно красивое здание. С этой целью в культурной столице организован республиканский конкурс. На выставке представлено 17 проектов. Лучший из представленных макетов архитектурных сооружений в будущем станет «Центром тюркского мира».

В Туркестане будет возведён новый архитектурный объект «Центр тюркского мира». На разработку комплексной концепции здания объявлен открытый республиканский конкурс. Своё видение проекта уже представили 17 известных архитекторов страны. Ознакомиться, насколько они подходят для областного центра, на выставку приехал аким области Дархан Сатыбалды.

Ознакомившись с представленными работами, глава региона предлагает провести второй этап конкурса. На начальной стадии были представлены только иллюстрации здания. К следующему же этапу организаторам поручено полностью изучить и подготовить основной вариант строящегося центра.

«В Конгресс-холле Туркестана проходит большой конкурс по строительству центра тюркского мира. Сейчас было первое заседание комиссии. По итогам совещания решено провести второй этап. Свяжемся с другими учеными, договоримся и обсудим объем. На первом заседании тоже были очень хорошие проекты. На втором этапе продолжим конкурс, исходя из уточнений главы области Дархана Амангельдиевича», — говорит председатель союза архитекторов Туркестанской области Еркен Жусупов.

Строительство здания было поручено президентом страны на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в 2021 году. Тогда был объявлен конкурс и началось проектирование нового здания, дополняющего исторический облик Туркестана.