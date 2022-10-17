Выбежал пешеход- авто вдребезги: В Шымкенте машина снесла столб освещения

В Шымкенте водитель автомашины BMW слетел на обочину и снес столб освещения, чтобы избежать наезда на внезапно выбежавшего пешехода, передает OTYRAR.

Около 7 часов вечера 15 октября по улице Аль-Фараби не доезжая улицы Юсупова произошло ДТП. Последствия аварии видны на видео.

Здесь в аварию попал водитель на BMW. По словам автолюбителя, перед ним в неположенном месте неожиданно выбежал пешеход. Для того чтобы избежать трагедии, ему пришлось выехать на обочину. В результате машина снесла столб освещения, передняя часть автомобиля превратилась в груду металла. Сам водитель не пострадал.

Обстоятельства выясняют правоохранительные органы.