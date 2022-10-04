«Я не позволю вам бездействовать». Аким Шымкента отчитал подрядчиков

Приезд акима Шымкента на строительные объекты в выходной день для некоторых компаний стал полной неожиданностью.

Мурат Айтенов не стал предупреждать о своем визите, чтобы убедиться, насколько слова подрядчиков соответствуют выполненным работам, передает OTYRAR. Аким высказал ряд критических замечаний и дал четко понять, что ждет руководителей компаний в случае срыва сроков и ненадлежащего качества.

На одном из объектов обнаружили много недочетов видных невооруженным глазом. Дома построили, а благоустроить территорию не успели. Аким возмущен такими результатами.

«Я предупреждаю всех тут, что теперь буду приходить сюда еще чаще, я буду сам следить, как вы работаете. Это что такое? Вы не укладываетесь в сроки, вы не выполняете все вовремя, вам никто не позволит так себя вести«, — возмущен аким Шымкента.

Чиновникам аким тоже сделал предупреждение за подобные недочеты, неважно кто виновен, будут наказывать по закону.

«Вы должны следить за порядком, люди ждут результата, вы должны все докладывать и делать так, чтобы все решалось сразу. Для этого созданы все условия, а мы должны сделать все, чтобы работа была завершена вовремя», — сказал глава города.

Аким Шымкента предложил провести не объезд, а обход. Пешком команда во главе с акимом прошла несколько объектов, где Мурат Айтенов осмотрел не только масштабы строительства, и проверил какие обои клеят в квартирах. К большинству объектов вопросов нет, многие укладываются в сроки. Аким интересуется не только качеством, но и общается со строителями.

«Если у вас есть вопросы и вам что-то не нравится, говорите мне. Если есть вопросы по заработной плате, говорите тоже. Мне рассказывают, что зарплаты у вас хорошие, так ли это? Я надеюсь так«, — поделился аким.

Многие из строителей стеснялись говорить с акимом, но поговорили с журналистами. Один из строителей занимается стяжкой фасада, говорит что работает 9 часов, заработная плата устраивает.

«За месяц получается у меня 380-400 тысяч тенге, работа сложная, но мне нравится. Тут еще зависит сколько ты сделаешь всего, от объема», — сказал строитель.

До конца этого года на многие объекты должны заехать новоселы. Аким уделяет внимание каждой мелочи и требует устранить недочеты немедленно.

Во время выходного объезда многим подрядчикам и чиновникам пришлось выслушивать замечания от главы города, а претензии обоснованные. Строители просят еще немного времени, но оно фактически на исходе.

В холодное время года многие технологические процессы невозможны. А потому Мурат Айтенов будет часто инспектировать стройобъекты без предупреждения, в любой день недели, поделились в акимате.