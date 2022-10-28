Земельный спор в Туркестанской области нашел свое решение

Земельный вопрос в Туркестанской области решается в пользу народа. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбал принял представителей нескольких сел Казыгуртского района по земельному вопросу. Цель – выслушать предложения и пожелания людей относительно земельного спора и найти решение проблем.

В совещании также приняли участие руководители ответственных за земельные вопросы органов и аким Казыгуртского района Арман Абдуллаев.

Глава региона Дархан Сатыбалды выслушал жалобы жителей посёлков Жумысшы, Сынтас и Карабау. Сельчанам выделили около пяти тысяч гектаров земли, которые ранее относились к опытно-производственному хозяйству. Документ сейчас находится на этапе оформления.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области: «Когда земля будет возвращена, надо уметь договариваться друг с другом, иначе не будет ничего хорошего. Большинство людей должны идти на компромисс. Если земельный спор решится благополучно, то аким района закончит с оформлением документов и в дальнейшем будет делать всё возможное, чтобы такая проблема в будущем не повторилась».

В восьми селах, где уже несколько лет длится земельный спор, проживает более 15 тысяч человек. Возвращенные участки распределяют по количеству живущих в семье человек. Аким области поручил подчиненным создать комиссию по земельному вопросу и решить проблему. Дархан Сатыбалды также распорядился разделить между местным жителям оставшиеся 209 гектаров земли, которые раньше находились на балансе корпорации «Туркестан».

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области: «После того, как вы получите землю, вам нужно ее развивать. Вам нужно использовать его правильно. Времена сейчас меняются. Мы поддержим вас, если вы примете правильное решение, откроете новые фермы и получите больше продукции».

Также в земельный фонд Туркестанской области, вернут участок который ранее принадлежал Юго-Западному научно-исследовательскому институту животноводства и растениеводства области. Просьбы и предложения сельчан, пришедших на прием к акиму, были занесены в отдельный протокол.