Жители мкр. Казыгурт недовольны проведением водопровода для соседнего микрорайона

Жители микрорайона Казыгурт против того, как местные власти планируют проложить водопровод в дома жителей соседнего микрорайона.

Дорогу здесь проложили два года назад и в домах казыгуртцев есть все коммуналные блага. Потому-то и недоумевают местные жители, почему они должны терпеть шум, пыль и грязь, а главное – что мешало провести водопровод раньше.

Акбар Емберди, житель микрорайона Казыгурт:

«Прошло уже пару лет как проложили этот асфальт на нашей улице Бухар. Сейчас собираются уничтожить середину этой улицы и проложить водопровод для жителей микрорайона Курсай. Президент Токаев говорил, что нельзя несколько раз раскапывать дороги и тратить бюджет попросту. Именно нашу улицу Бухар несколько раз уже раскопали. Это же безобразие».

Суханберди Рысалиев, житель микрорайона Казыгурт:

«Самое опасное то, что наша улица узкая, всего 4 метра. А строители начали рыть дорогу по середине и хотят проложить трубу диаметром 300. Если она взорвется, наша улица будет в опасности».

По словам местных жителей, они неоднократно обивали порог акимата и даже обращались в прокуратуру. Но, внятного ответа они не услышали. В управлении энергетики и инфраструктуры парируют — они не раз встречались с жителями Казыгурсткого района. Но, те отказываются войти в положение. Трубы нужно проводить именно по этой улице, иначе вода до потребителей не дойдет – попросту не хватит напора.

Максат Ердембеков, заместитель руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкента:

«Никакой опасности нет. Эта улица мешает 25-ти жителям пить качественную воду. Если будут какие-то возражения, мы вызовем полицию и поставим два наряда полиции на эту улицу. Мы будем копать дорогу согласно проекту. Дорога не является собственностью жителей. Она является собственностью правительства. Есть проект. У нас есть ордер. Мы закроем дорогу и будем делать свою работу».

В свою очередь, в подрядной организации заверили, что проведение водопровода никаких проблем жильцам не доставит.

Муханбет Ергебеков, представитель ТОО «Риголит»:

«На проведение водопровода и ремонт дороги в общей сложности уйдет 10 дней. Возможно мы даже раньше закончим. На самом деле, из-за сильного протеста жителей, мы планируем строить и асфальт. Чтобы с дорогой все было хорошо, мы сделаем все необходимое. Если что-то пойдет не так, обещаем исправить ситуацию».

А пока местные власти хотят провести еще одну встречу с жителями и донести до них всю ситуацию. В противном случае, говорят чиновники, им придется действовать против воли населения. Казыгуртцы же готовы до столицы дойти, если их требования не выполнят.