700 медицинских объектов откроют в селах Казахстана

О дефиците кадров говорили на заседании правительства. В минздраве представили план: подготовку кадров и закуп оборудования по плану должны завершить до конца 2024 года.

Студентов, которые отработали не меньше трех лет, будут стимулировать подъемными и достойной зарплатой.

К медицинским работникам, которые готовы работать в сёлах, вводится требование о наличии опыта практической работы не менее трёх лет. Условия для переезда выгодные. Медикам предоставят подъемное пособие от 1 до 5 миллионов тенге, рассказала министр здравоохранения. Ажар Гиният представила в правительстве национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения». Дефицит специалистов в сельской местности — больше тысячи человек. Глава Минздрава убеждена: через 5 лет сельская медицина выйдет на качественный уровень.

«Для ликвидации кадровой недостаточности будет привлечён 61 колледж. На реализацию данного проекта было запрошено почти 218 млрд тенге. Более 200-от населенных пунктов не имеют медицинских объектов, порядка 400 находятся в арендованных, аварийных, не приспособленных зданиях. Медицинская инфраструктура села имеет износ более 50%», — говорит Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

Премьер-министр страны отметил, что для улучшения качества медицинских услуг в сёлах необходима модернизация всей инфраструктуры.

«В рамках проекта будет построено и реконструировано 665 объектов первичной медико-санитарной помощи, планируется обновить 12 действующих и открыть 20 новых районных больниц. В целом порядка 700 медицинских объектов будет открыто для сельских жителей. Для этого местным исполнительным органам нужно оперативно обеспечить выделение земельных участков и продумать вопросы подведения инженерных коммуникаций», — говорит Алихан Смаилов, премьер-министр РК.

Исправить ситуацию получится лишь через 5 лет, рассказала главный врач страны. Запланировано строительство около 700 медпунктов, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, а еще 32 многопрофильные больницы. Также на заседании правительства были рассмотрены итоги работы по проведению водоснабжения. С докладами выступили министр экологии, геологии и природных ресурсов, министр сельского хозяйства и акимы сельскохозяйственных регионов.

«Несмотря на это, в результате принятых мер в текущем году вегетационный период прошел стабильно. Были обеспечены дополнительные сбросы воды из водохранилищ соседних государств. Проводились необходимые технические работы на объектах водообеспечения. Важно продолжить соответствующую работу и утвердить планы на следующий вегетационный период«, — говорит Алихан Смаилов, премьер-министр РК.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо на постоянной основе проводить работы по ремонту и восстановлению каналов и водохранилищ, стимулировать внедрение водосберегающих технологий и цифрового учета воды.