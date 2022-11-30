Акимат нового района Шымкента начнет работать с 1 января

Новый район появится на карте Шымкента совсем скоро. С 1 января 2023 года в Шымкенте официально и фактически будет образован пятый район именуемый Тураном, и заработает новый районный акимат, передает корреспондент OTYRAR.

Об этом в прямом эфире программы «Народ и власть» рассказал секретарь маслихата третьего мегаполиса Бахадыр Нарымбетов.

Бахадыр Нарымбетов заявил, что уже первого января в Шымкенте начнет работу акимат района Туран. Как стало известно, уже подобран состав сотрудников, куда вошли специалисты с большим стажем работы.

«Касательно пятого района, уже готовится команда, которая будет работать в составе нового акимата. Там будут работать профессионалы своего дела, район новый и должны к работе подходить ответственно», — сказал Бахадыр Нарымбетов.

Кто будет акимом района? Секретарь маслихата на этот вопрос не ответил, но пояснил, что на должность акима будет выбран человек опытный и ответственный. Этот вопрос должен решиться в течение месяца.

«Наберитесь терпения, уже концу декабря выберут акима и будет ясно все», — сказал Бахадыр Нарымбетов.

Напомним, информация о создании нового района в южном мегаполисе появилась этим летом во время презентации генерального плана города. Этот вопрос окончательно был утвержден и согласован на внеочередной 18-ой сессии депутатов маслихата. Территория района составляет 36,3 тыс. га (32% территории города), численность населения – 220,7 тыс. человек.