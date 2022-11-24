Более 600 шымкентцев обеспечат жильем по программе 5-20-25

Обеспечить поэтапно горожан доступным жильем намерены в Шымкенте. Здесь уже 422 семьи смогли оформить жилье по самой доступной ипотечной программе, до конца года новоселами станут еще 202 семьи.

В Шымкенте в текущем году по направлению кредитного жилья «5-20-25» планируется обеспечить жильем 624 граждан. Конкурс на жилье по данной программе проводился поэтапно через Отбасы банк. В настоящее время обладателями новых квартир на самых доступных условиях стали 422 человека. Еще с 56 новоселами сейчас заключается договор, остальные должны получить жилье до конца этого года, сообщили в акимате.

Отметим, программа «5-20-25» оформляется через Отбасы банк сроком на 25 лет под 5% годовых с первоначальным взносом 20%. В данной программе принимают участие лишь лица, состоящие в очереди на жилье, военные и работники бюджетной сферы.