8 августа в 22-30 в 5-ти этажном многоквартирном жилом доме по ул.Терешкова Аль-Фарабийского района, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры второго этажа ребенок 2016 г.р.

Он госпитализирован в больницу, состояние средней степени тяжести.

Уважаемые родители! Будьте внимательны, не оставляйте детей без присмотра.

Напоминаем правила безопасного поведения для предупреждения выпадений детей из окон.

1.Не оставляйте окна открытыми, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

2.Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка.

3.Не оставляйте ребенка без присмотра особенно играющего возле окон и стеклянных друзей.

Надеемся что советы этого материала будут полезны и помогут задуматься об этой действительно страшной и насущной проблеме.

По городу Шымкент было зарегистрировано 3 случая с падением детей, при этом один ребенок получил травму, один ребенок погиб, состояние одного ребенка в настоящее время тяжелое. В сравнении с прошлым годом за этот период идет рост количества несчастных случаев, связанные с падением из окон, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.