Любовь и бюллетени: жених и невеста пришли на выборы в Шымкенте

Внимание избирателей на 77-ом участке Шымкента привлекла молодая пара. Сегодня Даурен и Акмарал Тойбол узаконили свой брак.

Торжественный день совпал с внеочередными президентскими выборами. После росписи молодожёны поспешили на избирательный участок. Даурен считает, что правильный выбор сделал сегодня дважды.

Дәурен Тойбол, житель Шымкента:

«Сегодня мы поженились и получили свидетельство о браке. Сейчас будет узату, а потом в ресторан поедем. Мы специально выбрали этот день, вместе так решили. Рад, что наше бракосочетание совпало с историческим событием. Для молодой семьи — это важно!».

Председатель участка вручает молодой паре подарок. На этом избирательном участке в Шымкенте зарегистрировано около тысячи жителей. Большая половина избирателей уже сделала свой выбор.