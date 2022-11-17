Члены штаба кандидата в президенты Касы-Жомарта Токаева приехали в Шымкент

Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева побывали в Шымкенте.

В третьем мегаполисе страны они встретились с общественными деятелями, представителями интеллигенции, аксакалами а также работниками индустриальных зон.

Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева провели встречу с общественностью Шымкента. На встрече с аксакалами, представителями интеллигенции и известными общественными деятелями обсудили основные направления предвыборной программы кандидата «Справедливый Казахстан: для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». Особое внимание в программе уделено развитию образовательной сферы.

«В основе построения Справедливого Казахстана лежат ценности просвещения. В нашей стране все дети, вне зависимости от места проживания и языка обучения, получат равный доступ к фундаментальным знаниям и комфортной образовательной инфраструктуре. В ближайшие 7 лет будут введены 1,5 миллиона ученических мест с комфортными условиями обучения. Ежегодно не менее одной тысячи школ в малых городах, районных центрах и селах будут модернизироваться по современным стандартам», — говорит Нурторе Жусип, член Республиканского общественного штаба.

Члены штаба также встретились с работниками предприятий специальной экономической зоны «Оңтүстік». Они обратили внимание собравшихся на вопросы поддержки малого и среднего бизнеса и защиты трудовых прав работников, отраженных в предвыборной программе Касым-Жомарта Токаева.

Планируется обеспечить рост числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4 миллионов 700 тысяч человек. Одним из условий государственной поддержки бизнеса станет повышение зарплат работникам и улучшение условий труда для них.

Изготовлено: Республиканский общественный штаб

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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в Президенты Республики Казахстан К.К. Токаева