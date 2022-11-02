Датчики угарного газа устанавливают шымкентцам

Спасатели Шымкента предупреждают об опасности отравления угарным и природным газом. С наступлением холодов угроза чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием газовых оборудований, печей на природном газе, значительно возрастает. В целях предупреждения отравлений сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям провели широкомасштабную профилактическую работу по всему городу. В домах малообеспеченных семей установили датчики угарного газа, приобретенные за счет спонсоров.

Сотрудники Департамента по ЧС совместно с представителями местных исполнительных органов, полицейской службой, сотрудниками Шымкентского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» и волонтерами во время адресной пожарно-профилактической работы провели с жителями инструктаж, раздали памятки и разъяснили хозяевам функции этих устройств. При этом, особое внимание уделяли социально уязвимым слоям населения.

«Во время профилактического субботника мы обходили именно те микрорайоны, где чаще всего происходят чрезвычайные ситуации в зимний период. Всего охвачено 400 домов, предупреждены около 2000 человек, выявлены такие нарушения, как несоблюдение порядка установки газовых приборов, отсутствие воздуховодов, несвоевременная проверка газовых приборов», — рассказали в ДЧС г.Шымкента.

Пожарные предупреждают об опасностях возгорания, которые тоже возрастают во время отопительного сезона. Только с начала отопительного сезона, с 29 сентября в жилом секторе зарегистрировано 14 пожаров.