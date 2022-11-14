В Туркестанской области главы КНБ, полиции, антикора и прокуратуры встретились с жителями

На что чаще всего жалуются жители Туркестанской области? Во время личного приема Дархану Сатыбалды жители Жетысайского района жалуются на бездействие местной власти, на вопросы.

Людей принимают чиновники, встретится с которыми людям на селе сложно. Глава областного антикора заявил, что во время приема чаще всего жаловались на чиновников, на бюрократические проволочки. Все проблемы чиновники обещают решить.

Открыто рассказать о своих проблемах можно не только чиновникам. Вместе с акимом региона в приеме участвует начальник департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области Абильсеит Дуйсебаев.

Главе Антикоррупционной службы жалуются на проблемы с получением земли, трудоустройство, работу госслужб. Канат Кожахметов заявляет, все вопросы — а их десятки — постараются решить в короткий срок.

«Вопросы разные, жалуются на трудоустройство, получение жилья и другие вопросы. Мы все приняли, будем работать и стараться решить как можно быстрее», — говорит Канат Кожахметов глава антикоррупционной службы Туркестанской области.

Главному полицейскому Туркестанской области, генералу Мурату Кабденову, люди обращаются с просьбой навести порядок на дорогах: установить умные камеры в селах и на трассах республиканского значения.

К надзорному органу тоже вопросы: некачественная и недостаточно развитая инфраструктура. Подрядчики устранять недочеты не спешат.

«Все вопросы будут на контроле. Мы постараемся всё решить и оповестить жителей», — говорит Саят Келдибеков заместитель прокурора Туркестанской области.

Дархан Сатыбалды заверил жителей региона, чтобы охватить, как можно больше местных жителей, встречи будут заранее анонсировать в социальных сетях и СМИ.