В Туркестанской области главы КНБ, полиции, антикора и прокуратуры встретились с жителями

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Шуддин Саидов
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На что чаще всего жалуются жители Туркестанской области? Во время личного приема Дархану Сатыбалды жители Жетысайского района жалуются на бездействие местной власти, на вопросы.

Людей принимают чиновники, встретится с которыми людям на селе сложно. Глава областного антикора заявил, что во время приема чаще всего жаловались на чиновников, на бюрократические проволочки. Все проблемы чиновники обещают решить.

Открыто рассказать о своих проблемах можно не только чиновникам. Вместе с акимом региона в приеме участвует начальник департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области Абильсеит Дуйсебаев.

Главе Антикоррупционной службы жалуются на проблемы с получением земли, трудоустройство, работу госслужб. Канат Кожахметов заявляет, все вопросы — а их десятки — постараются решить в короткий срок.

«Вопросы разные, жалуются на трудоустройство, получение жилья и другие вопросы. Мы все приняли, будем работать и стараться решить как можно быстрее», — говорит  Канат Кожахметов глава антикоррупционной службы Туркестанской области.

Главный полицейский Туркестанской области, генерал Мурат Кабденов
Главный полицейский Туркестанской области, генерал Мурат Кабденов

Главному полицейскому Туркестанской области, генералу Мурату Кабденову, люди обращаются с просьбой навести порядок на дорогах: установить умные камеры в селах и на трассах республиканского значения.

К надзорному органу тоже вопросы: некачественная и недостаточно развитая инфраструктура. Подрядчики устранять недочеты не спешат.

«Все вопросы будут на контроле. Мы постараемся всё решить и оповестить жителей», — говорит Саят Келдибеков заместитель прокурора Туркестанской области.

Дархан Сатыбалды заверил жителей региона, чтобы охватить, как можно больше местных жителей, встречи будут заранее анонсировать в социальных сетях и СМИ.

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