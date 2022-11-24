Готовность снегоуборочной техники проверили в Шымкенте

К снегопадам и гололеду Шымкент готов, уверяют коммунальщики.Машины для уборки снега оборудовали специальными щётками и рабрызгивателями для антигололедных реагентов.

Основную работу в непогоду будут выполнять комбинированные дорожные машины и тракторы.

Динмухамед Шаншарханов, механик:

«Во время обильных осадков и снегопада, будем на работе, пока не обеспечим чистые дороги городу. Если нужно будет работать два дня подряд, не покладая рук, отработаем и две смены. Работы не боимся! Если снег пойдет в два часа ночи, то мы уже через полчаса выезжаем, чистим дороги».

К зимнему экзамену в Шымкенте подготовили общественный транспорт, противопожарную и военную технику. Его принимает заместитель акима города Максут Исахов. Во время снегопада в Шымкенте очищают больше тысячи км дорог. На борьбу с гололёдом закупили около 4 тысяч тонн соли и 23 тысячи кубометров песка.

Мадияр Жаксыбаев, начальник ДЧС г.Шымкента:

«В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в зимний период, пересмотрена подготовка органов гражданской защиты, а также местные исполнительные органы. С утра мы проверяем оснащение всех коммунальных служб и городской общественный транспорт. По данным акимата, больше 700 сотрудников будут очищать дороги во время снегопада. Также, сотрудники ДЧС проведут обучение в нескольких организациях: как действовать при чрезвычайных ситуациях во время снегопада».

Безопасность на дорогах Шымкента будут обеспечивать больше 260 снегоуборочных машин. Подготовлены пункты обогрева.