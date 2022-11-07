Как не получить отказ в ипотеке, рассказали специалисты

На примере Отбасы банка, за сентябрь из поступивших 3744 заявок было отказано по 73-м. Как не попасть в эти 2 % отказников, рассказали эксперты портала недвижимости.

Почему могут не дать ипотеку

Отказать в займе могут из-за неподходящего залога. Самым крупным держателем ипотечного портфеля в стране — свыше 60% — является Отбасы банк. Перед тем как выдать заем на покупку жилья, банк анализирует широкий спектр показателей кредитной заявки клиента, и несоответствие одного из них может быть причиной в отказе кредитования.

Основными причинами отказов гражданам в предоставлении займов является:

Несоответствие запрашиваемых условий кредитования, либо характеристик клиента/залога, утвержденным требованиям в банке.

Например, клиентом могут быть запрошены более низкие ставки вознаграждения по ипотечному займу, чем ставки, которые утверждены в банке по предлагаемой ипотечной программе. Или предлагаемое залоговое обеспечение не соответствует требованиям банка по году постройки — клиентом предлагается залоговое обеспечение в виде жилья 1930 года постройки, а банк принимает жилье только с 1960 года постройки и выше.

Отрицательная оценка клиента скоринговой системой банка. При разработке «скоринга», банк может использовать широкий перечень информации — как кредитная история и анкетные данные, так и демографические, поведенческие и качественные характеристики клиента.

Недостаточность дохода клиента, то есть отрицательная платежеспособность.

Клиент может не соответствовать параметрам соотношения выплат по займам к размеру его дохода. Банками самостоятельно устанавливаются данные параметры.

Например, в Отбасы банке если доход клиента составляет более 90 МРП, то выплаты по запрашиваемому займу и имеющимся у клиента займам (при их наличии) не должны превышать 70% от дохода клиента.

Неудовлетворительная кредитная история клиента.

В Отбасы банке в основном анализируется период в 12 месяцев от даты подачи клиентом своей кредитной заявки, достаточно «мягкий» подход.

Как отмечают в Отбасы банке, банки могут отказывать клиентам в выдаче ипотечного займа и по иным причинам, но чаще всего данные причины не являются системными, а зависят от индивидуального результата рассмотрения кредитной заявки клиента.

Клиенты банка, подающие кредитные заявки, разные. У них разный возраст, вид и размер дохода, семейное положение, расходы на проживание в различных регионах Казахстана, разная дисциплина оплаты своих имеющихся и ранее закрытых кредитов. Поэтому каждая кредитная заявка по-своему «уникальна» в рассмотрении и принятии решения о выдаче ипотечного займа.

По последним статистическим данным Отбасы банка, за сентябрь 2022 года было отказано по 73-м (2%) заявкам из 3744.

«Но нужно помнить, что отказ в кредитовании клиента может быть временным явлением. По истечению некоторого периода времени, когда финансовые или нефинансовые характеристики клиента меняются в лучшую сторону, у клиента есть возможность повторно подать заявку в банк», сообщили в банке.

Почему могут отказать клиенту с высоким уровнем дохода

Достаточный уровень дохода заемщика — это не самый главный аргумент для выдачи кредита. Его наличие не гарантирует клиенту положительное решение.

При принятии кредитного решения рассматривается широкий перечень параметров по кредитной заявке, и такие показатели как «высокий уровень дохода» и «положительная кредитная история» не единственные критерии клиента, которые влияют на положительное, либо отрицательное решение.

Отказать могут по следующим причинам:

несоответствие залогового обеспечения;

предоставление недостоверной информации или документов;

высокая «закредитованость» клиента, когда он имеет несколько крупных займов перед различными банками, например, на приобретение автомобиля, несколько экспресс-кредитов и действующий ипотечный кредит;

статус действующего созаемщика или гаранта по крупным ипотечным обязательствам третьего лица.

Все это суммарно может дать отрицательный результат оценки характеристик клиента.

Что такое скоринговый балл

Практически по каждому клиенту формируется скоринговый балл. Этот показатель означает, с какой вероятностью заемщик выплатит кредит. Чем выше эта вероятность, тем больше банк будет доверять этому клиенту, чем ниже — тем меньше доверия. У каждого банка скоринговая система является интеллектуальной собственностью.

Скоринговые системы — это не единственные инструменты оценки клиента, которые использует банк. Факторами, влияющими на одобрение кредитной заявки, могут выступать как соответствие кредитоспособности клиента требованиям банка, так и соответствие залогового обеспечения требованиям банка.

Что делать, чтобы не получить отказ

Улучшайте кредитную историю. Если вам отказывают в кредите из-за испорченной кредитной истории, то попробуйте улучшить ее. В первую очередь погасите имеющийся заем. Также кредитный рейтинг могут повысить небольшие займы на сумму 20-50 тысяч тенге, например, на покупку бытовой техники, которые необходимо вовремя погасить. Это добавит в кредитную историю положительную запись и покажет банку, что вы кредитоспособны.

Погасите все задолженности

Перед обращением в банк у вас не должно быть никаких долгов по налогам, алиментам и штрафам. Если имеются судебные разбирательства, то закройте их, если есть исполнительное производство в отношении вас, то исполните решение суда.

Предоставляйте банку только достоверную информацию

В настоящее время банкам доступна самая разная информация о заемщике, поэтому перед обращением за ипотекой проверьте действительность удостоверения личности и других предоставленных вами документов на момент подачи заявки. Не пытайтесь подделать справку о доходах на фирме у родственника или друга. Банк проверит наличие пенсионных отчислений, будет звонить на рабочий телефон. Даже отсутствие стационарного рабочего телефона, по которому можно подтвердить ваше место работы, может повлиять на решение банка о предоставлении кредита.

Если какая-то информация, из предоставленной вами, не будет соответствовать действительности, то для банка вы станете ненадежным клиентом.

Правильно оформляйте аккаунты в соцсетях

При принятии решения о предоставлении кредита банки могут учесть профиль заемщика в соцсети. Данные, указанные в кредитной анкете, не должны расходиться с данными на вашей личной страничке. Также лучше не состоять в группах, связанных с антиколлекторами, финансовыми пирамидами и другими сообществами, способными оттолкнуть банк.

Подать заявку можно в разные банки

Когда дело касается ипотеки, то если вам отказал банк, в котором вы планировали оформить заем, то не стоит опускать руки. Банки не анализируют решения других фининститутов. Поработайте над улучшением своей финансовой репутации и подавайте заявки в другие банки.