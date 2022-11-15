Комикс про волшебную и мудрую черепаху выпустят в Шымкенте

Шымкентский комиксист выпустит комикс с талантливой художницей из США. Лейла Ахмет-Осман уверена, что творчество должно приносить пользу.

Через комиксы, в коллаборации с шымкентским талантливым парнем Бек-ата Даниял, она решила донести молодежи духовные ценности, которые помогут поверить в себя и мечту.

Коллаборация казахстанской художницы из США и шымкентского комиксиста скоро появится не только на полках нашей страны, но и за рубежом. Мастер кисти Лейла Ахмет-Осман родилась и выросла в Алматы После замужества переехала в штаты. С детства не расстается с карандашом, Лейла -постоянная участница выставок. Главным лейтмотивом творчества художницы является черепаха с цифрами на спине. Лейла уверена, это — её талисман, он приносит удачу, дарит надежду и веру почитателям её таланта.

«Мы стали создавать проекты, связанные с черепахой. У каждой цифры есть свой герой, например 1 муравей, двойка пчелка, 8 морской тюлень. Мы выбрали тех животных, которые исчезают из Красной книги. И тюлени в Каспии страдают от изменений в природе. И мы решили создать акцию спасение тюленей. Деньги от продаж мы вносили группе ученых и деньги пошли на чипирование», — говорит Лейла Ахмет-Осман, художница.

Комикс назвали «Легенда о волшебной черепахе». В первой книге будет два героя — брат и сестра, которые на своем пути встречают мудрую и волшебную черепаху.

«Будем делать переводы на русском, казахском английском. Сама суть о том, что молодежи сложно выживать в этом мире, они утратили веру, потеря каких-то духовных ценностей и этой черепашкой мы хотим показать, что нужно верить в себя, во всевышнего и в свою мечту», — говорит Лейла Ахмет-Осман.

По словам художницы, Казахстан — настоящий кладезь талантов, главное воспользоваться возможностью: учиться, развиваться и реализовываться. Первый комикс с работами художницы планируют выпустить в следующем году.