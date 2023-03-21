Работы шымкентского комиксиста начали продавать в популярных магазинах

В столице прошла презентация первого выпуска серии комиксов «Мерген». Теперь он будет продаваться во всех меломанах страны.

Комикс о казахстанском супергерое — народном батыре Есекмергене создали шымкентский сценарист Бек-Ата Даниял и художница Магира Тлеубердина. Для достоверности авторы собирали информацию о герое из книг. По мнению творческой группы, о казахстанских батырах написано незаслуженно мало произведений. Весь процесс занял несколько месяцев. Комикс состоит из четырёх частей.

«Комикс основан на казахских легендах, мифах и сказках. Первая часть про то, как уставший от войн батыр возвращается в родной аул, но вновь вынужден бороться со злом, уже сверхъестественным», — говорит Бек-Ата Даниял.

Бек-Ата Даниялу — 24, он пишет сценарии комиксов уже три года. Учился в University of Hertfordshire и European University of Lefke по специальности кино и телевидение.