Шымкентец презентует захватывающий комикс о суперсиле батыра

Шымкентский комиксист и художница из Астаны работают над созданием комикса про казахстанского батыра Есекмергена. Выпустить его в свет планируют уже в ближайшие месяцы.

Комикс станет коллаборацией талантливого шымкентского художника Бек-Ата Данияла и мастера кисти из Астаны Магиры Тлеубердиной.

«Мы делаем проект по казахской мифологии про великого батыра Есекмергена. Это будет серия комиксов. В первом выпуске он возвращается с войны в родной аул, чтобы зажить нормальной жизнью, но сталкивается со сверхъестественными существами, вредящими людям. Как герой и благородный человек он не может остаться в стороне и его покой вновь нарушают сражения. Данный комикс будет печататься. С Магирой мы познакомились в интернете, я предложил работать, она согласилась. Она самоучка из Астаны. Но большой энтузиаст комиксов», — говорит художник из Шымкента Бек-Ата Даниял.

Магира Тлеубердина — художник-самоучка, рисует в диджитал формате иллюстрации, изучает 2D анимацию и рисует комиксы. Комикс «Мерген», говорит художница, основан на сказках о Есекмерген батыре, и будет включать в себя казахскую мифологию, сложный путь батыра, философию кочевников с эпичными сражениями и трансформацией героя.

«Первая часть комикса посвящена истории с Жезтырнак, это самый сильный и сложный женский персонаж в нашей мифологии, которую мы с нетерпением вам покажем!», — говорит Магира Тлеубердина.

Комикс будет доступен для казахстанцев. Первая часть выйдет уже в ближайшие месяцы. По задумке художников, сделать Мергена культовым персонажем, чтобы люди вдохновились его историей, ведь в комиксе будут затронуты глубокие темы уважения к старшим, верности и чести.