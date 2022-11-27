Красавица-боксерша из Шымкента стала чемпионкой мира по боксу

Казахстанская боксерша Элина Базарова выиграла золотую медаль на молодежном чемпионате мира в Ла-Нусии (Испания), передает OTYRAR со ссылкой на Tengri Sport.

В финале в весовой категории до 54 килограммов уроженка Шымкента победила соперницу из Германии Куцохристу Хрисоваланту.

Базарова одержала победу единогласным решением судей — 5:0 (30-26, 30-26, 30-27, 29-27, 29-27). При этом в первом раунде казахстанка дважды отправила свою соперницу в нокдаун.

После объявления результатов счастливая казахстанка обратила на себя внимание, очаровав болельщиков своей улыбкой и показав в камеру сердечко в прямом эфире.