Крупный пожар произошел в мебельном цеху в Шымкенте

В Шымкенте горел мебельный цех. Общая площадь пожара составила 290 квадратных метров, передает OTYRAR.

Пожар произошел 13 ноября днем по улице Койкелды батыра в Енбекшинском районе.

Прибывшие первые пожарные подразделения установили загорание кровли мебельного цеха, общая площадь которого составляет 750 кв.м. Общая площадь пожара составила 290 кв.м.

«Пожар локализован в 13-00 и ликвидирован в 13-31. Жертв и пострадавших нет. Причины устанавливаются. На тушение пожара привлечены 38 сотрудников и 9 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС г.Шымкент, одна бригада филиала Центра медицины катастроф», -сообщили в городском ДЧС.