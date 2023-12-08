Новшества по утилизации отходов утвердили в Минэкологии

Правила выплат за сбор, транспортировку и переработку отходов РОП утвердили в Минэкологии.

Их опубликовали, но в силу они вступят только в феврале. Новшества прописывают обязательства компаний по транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств. Правда, эти правила не касаются транспортных средств.

Акционерное общество «Жасыл даму» будет принимать заявки от предпринимателей, которые собирают и перерабатывают отходы упаковок, такие как пластик, стекло, бумага, картон, металл и комбинированные материалы; и автокомпоненты — это шины, масла и аккумуляторы, а также отходы электронного и электрического оборудования. Эти отходы нельзя просто отправить на свалку. Они требуют дополнительных затрат на сбор, переработку, утилизацию, чтобы не наносить вред окружающей среде. Эти затраты призван покрывать утилизационный сбор.

«С 4 февраля мы начнем принимать заявки от сборщиков и переработчиков РОП, заключать договоры, и пойдут выплаты. Надо сказать, что на согласовании находятся ставки, они утверждаются правительством, за каждую тонну отходов, и к этому времени должны быть утверждены ставки», — говорит Сабит Кашкимбаев, директор департамента АО «Жасыл Даму».