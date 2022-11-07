Мир на мольберте. Уникальная школа в Толебийском районе готовит будущих художников

38 лет исполнилось детской художественной школе в Толебийском районе Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Путь к школе у многих сельчан начинается именно с этой мастерской, в которой с кисточками и красками можно делать всё. Сейчас слава о маленьких художниках, едва дотягивающихся до мольберта, выходит далеко за пределы района.

В кабинете рисования полная тишина – каждый юный художник старается над своим творением. Аккуратные движения кистью, серьезный взгляд, а главное – идея, которая вот-вот перенесётся на холст.

Рамазан Ундербаев, ученик:

«Я сначала делал фигурки яблок, и других фруктов, ягод. А сегодня нам дали задание нарисовать родной край. Поэтому я изобразил орла, цветы, домбру, юрту и горы».

Этой художественной школе в Толебийском районе минуло 38 лет. За это время её выпускники много раз становились призёрами престижных, международных конкурсов. Детям не привыкать к масштабным проектам. А сейчас здесь создают новую историю, которая «живёт» в картинах юных художников.

«Отец видел мой интерес к живописи. Поэтому привёл меня в художественную школу. Постепенно я научился рисовать. Если в воображении это выглядит красиво, то рисовать будет сложно. Нас здесь учат. Эти картины, я хочу нарисовать намного лучше. А потом поехать в столицу и показать свой талант», — говорит Арсен Серикбай, ученик.

Сейчас здесь бесплатно учатся 283 ребёнка. Практически все картины, которые рисуют дети – яркие и жизнерадостные. Так они выражают переживания и надежды, радости и мечты, рассказывает педагог Гулмира Туймебекова. 12 лет назад женщина решила, что будет учить рисовать тех, кто ещё даже не совсем умеет говорить.

«В детской художественной школе мы учим детей азбуке рисования. Проучившись четыре года, дети получают аттестат. Я заметила, что через рисование у детей развивается любовь к родному краю, к прекрасному. Здесь они учатся терпению«, — говорит Гулмира Туймебекова, учитель.

Само здание, где расположена сельская школа — исторический объект.

«Здание архитектурное, в 1800-е, где-то в середине было построено. Здесь жил кулак. Богатый человек. До нас это интернат-школа была», — говорит Мекенбай Исахов, директор художественной школы.

Сейчас юные художники готовятся к личной выставке.