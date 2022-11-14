Национальной валюте Казахстана исполняется 29 лет

Символ экономической независимости Казахстана, закрепивший основы государственности – это казахстанский тенге.

В этом году национальной валюте нашей страны исполняется 29 лет. Слово «тенге» происходит от средневековых тюркских серебряных монет «денге» или «таньга». Более мелкий номинал валюты получил название «тиын». Над дизайном тенге работали отечественные художники, которые изобразили на лицевой стороне банкнот исторических деятелей казахского народа, внесших выдающийся вклад в развитие Казахстана, нашу богатую природу и архитектуру.

Производство тенге началось в ноябре 1992 года и завершилось в апреле 1993 года. Ее выпуск ознаменовал качественно новый этап развития нашей страны.

«Рискованным решением, которое удивило иностранных партнеров, стала идея самостоятельного определения дизайна казахстанских банкнот. Беспрецедентный по сложности и отечественности проект был выполнен силами наших художников и дизайнеров, что позволило отразить в купюрах молодого государства воплощение гордости Казахстана: известных личностей, многообразие природы и архитектуры. После этого эскизы были направлены в Лондон и отпечатаны на фабрике компании «Харрисон и сыновья»», — говорит Айнур Калжанова, главный специалист-экономист отдела по работе с наличными деньгами и кассовых операций.

В Казахстане создали собственное производство по выпуску банкнот. Для этого выбрали известную компанию Великобритании, которая поставила в нашу страну оборудование и технологии по выпуску банкнот с полным производственным циклом. Необходимая база для производства нашей валюты была создана за три года. Открытие Банкнотной фабрики состоялось в 1995 году.

«Из года в год казахстанские банкноты получают международное призвание, побеждая на различных конкурсах и выставках. Первую награду Национальному банку Казахстана принесла банкнота в 10 тысяч тенге образца 2006 года, которая заняла первое место в номинации «Лучшая новая банкнота» на международной валютной конференции проведенной международной неправительственной организацией IACA. В преддверии праздника хочу поздравить всех работников банковской сферы и финансовых структур с Днем национальной валюты — тенге! С днем финансиста. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия», — говорит Айнур Калжанова, главный специалист-экономист отдела по работе с наличными деньгами и кассовых операций.

Банкнота номиналом 20 тысяч тенге, которая вышла в обращение в 2015 году, также успела завоевать признание международных экспертов. На конкурсе международного банкнотного сообщества казахстанские тенге получали награду три года подряд, что является исторически важным моментов в летописи суверенного Казахстана. Ни одна национальная валюта ни одной страны до этого момента не достигала таких результатов