Незаконные строения на магистральном водопроводе выявляют в Шымкенте

Инспекторы-обходчики ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» вышли в город для обследования состояния магистральных водных сетей.

Особое внимание водники уделяют санитарно-защитной полосе — участкам земли вдоль водоводов, на которых запрещено строительство. Согласно нормативным актам возведение здесь строительных объектов наказывается административным штрафом.

Инспекторы-обходчики, выходят на вверенные участки по специально разработанным графикам и маршрутам. Особое внимание они уделяют магистральным водоводам большого диаметра. Работа инспекторов по контролю санитарно-защитной полосы, отслеживается Центральной диспетчерской Службой через GPS-передатчик. В смену обходчик должен пройти 13 километров, при любой погоде.

«Сейчас мы производим обход магистрального водопровода диаметром 500 миллиметров, который проходит по проспекту Рыскулова. Производится внешний осмотр подземных камер и колодцев. Этот столб – специальный знак, 10 метров вправо, 10 метров влево — от него любое строительство запрещено. В случае выявления фактов нарушения и их видеофиксации, составляется акт, если нарушитель добровольно его не устранит, то дело будет рассматриваться в судебном порядке», — рассказывает инспектор по контролю СЗП ТОО «Водные ресурсы- Маркетинг»Темирхан Бегимбетов.

Служба инспекторов-обходчиков создана специально для пресечения фактов незаконного строительства в зоне санитарно-защитной полосы, протянувшейся вдоль водопроводных и канализационных сетей. Осмотр трубопроводов находящихся на балансе предприятия, инспекторы проводят ежедневно. Объём работ внушительный: протяженность водопроводных сетей составляет 1 891 километр, а канализационных – 463.

«В случае выявления нарушений, инспектор по охране санитарно-защитной полосы, производит фото и видеофиксацию. Далее сообщает об этом в Центральную диспетчерскую службу предприятия. Помимо этого данные вносятся в базу Географической информационной системы», — говорит главный инженер Центральной диспетчерской службы ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Нуржигит Абдуаитов.

Сотрудники ТОО «Водные ресурсы Маркетинг» призывают жителей Шымкента при проведении строительных работ, обращать особое внимание на местоположение инженерных сетей, пролегающих через участок. В случае нарушения санитарно-защитной полосы, можно понести административное наказание. Немаловажно и то, что возведение строительных объектов на коммунальных сетях, в случае аварии, может привести к трагедии.