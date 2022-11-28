Новую технологию выращивания овощей разработали в Шымкенте

Урожай круглый год. Для аграриев Шымкента местные учёные разработали новую технологию выращивания овощей и бахчевых, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Фермерам предложили использовать новые сорта, применять капельное орошение и продемонстрировали новую технику. Разработчики представили посадочную машину для рассады. Она, по подсчётам учёных, в 10 раз сэкономит расходы аграриев. Учёные также отметили, что зимой аграрии смогут выращивать капусту, весной – картофель или бахчевые, а летом – помидоры и огурцы. Но каждый год культуру придется менять. Такую технологию уже используют аграрии в Туркестанской области на 10 тысячах гектарах. В Шымкенте орошаемых земель меньше – три тысячи гектаров. 500 из них отдали под овощеводство.

«Наши дехкане в большинстве овощеводством не занимались. Получали один урожай, а в основном всё овощеводство по импорту из Узбекистана получали. Сейчас уже такое время – интенсивное развитие, потребность больше стала, город развивается. Есть необходимость самих себя обеспечивать отечественной продукцией. Нужда нас заставила разработать данную технологию. Это способствует тому, чтобы в течение всего года обеспечивать внутренний рынок собственной продукцией», — говорит Бердияр Калимбетов, кандидат технических наук.