Онкологи рассказали об опасных изменениях родинок на теле

О раке кожи Надежда Гунько знает не понаслышке, опасный недуг выявили у ее близкой подруги, которая вовремя обратилась к врачам онкологического центра при ОКБ Туркестанской области.

65- летняя женщина приехала из поселка Састобе, чтобы получить подробную информацию о методах профилактики и выслушать рекомендации онкологов.

«Эта конференция во благо всем, будем более грамотными, сделали вывод, что нужно в больницу обращаться с такими заболеваниями кожи вовремя, ведь это важно для нашего здоровья. Обращайтесь вовремя к врачам и все будет хорошо», —делится Надежда Гунько.

Меланома- наиболее агрессивная форма рака кожи. На начальной стадии злокачественное новообразование люди принимают за безобидную родинку, однако, она быстро растет, склонна к метастазированию и в течение нескольких месяцев способна привести к гибели человека. Онкологи напоминают, услышав о таком диагнозе, не стоит отчаиваться, ведь на ранней стадии меланома хорошо поддается лечению.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Как известно рак кожи делится на 3 вида: рак кожи -плоскоклеточный вариант, базалиома и самая опасная, которой мы уделили большой акцент — меланома кожи, еще мы называем ее «черная королева» потому что, она считается наиболее агрессивной. К сожалению, в мире, в том числе в Казахстане, меланома кожи имеет тенденцию к увеличению, она составляет 1,7 % всех злокачественных опухолей у человека и смертность от меланомы высокая из-за несвоевременной диагностики».

Невусы есть у всех, но иногда из-за постоянного травмирования, избыточного ультрафиолета, гормонального сбоя или генетической предрасположенности, родинки могут переродиться в злокачественное образование. Если изменился цвет, размер, появился зуд или кровоточивость, необходимо срочно обратиться к врачу.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Есть 5 признаков перерождения — это изменение цвета, изъязвление родинки, нарушаются контуры родинки — это должно насторожить человека, что его родинка изменила свой характер. Если на теле есть родинка, тем более на открытых местах, то нужно остерегаться прямых солнечных лучей, особенно в утреннее время, применять солнцезащитные кремы, нужно носить головной убор, чтобы он закрывал открытые части тела».

Сегодня современная медицина предоставляет несколько видов лечения рака кожи, которое зависит от вида раковой опухоли, размера и стадии заболевания.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Существует три вида лечения рака кожи: хирургическое удаление, лучевая терапия и лекарственная терапия. Меланома кожи в основном лечиться в начальных стадиях оперативно, а в запущенной применяется таргетная терапия или иммунотерапия на данный момент весь мир уже отходит от лечения меланомы химиотерапией. Вышли современные лекарства, которые дают более эффективный результат«.

Врачи напоминают, не пропускать ежегодные профилактические обследования, благодаря которым опухоль можно выявить на ранней стадии, а значит сохранить самое главное — жизнь.