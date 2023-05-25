В Шымкенте ведущие онкодерматологи проведут бесплатные консультации

Спецалисты проведут консультации 26 мая с 09:00 до 13:00 часов в онкологической поликлинике № 3 при Областной клинической больнице Туркестанской области.

А также во всех онкологических организациях РК состоится День открытых дверей «по профилактике и раннему выявлению рака кожи и меланоме.

Не упустите возможность получить консультации ведущих специалистов и, в случае необходимости, пройти диагностику на бесплатной основе.

К слову, меланома — один из самых агрессивных видов рака, это новообразование быстро растет и склонно к метастазированию. Однако, услышав такой диагноз, не стоит отчаиваться, меланома хорошо поддается лечению на ранних стадиях

Адрес и время: г. Шымкент, улица Курманбекова 2/6 (возле глазной больницы), 26 мая с 09:00 до 13:00. Не пропустите.