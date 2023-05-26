«Черная королева опухолей»: как обезопасить себя от рака кожи

6 лет назад, заметив у себя крупную родинку, Ернар Замалханов незамедлительно обратился к онкологам.

Врачи диагностировали пигментный невус — доброкачественное образование кожи, содержащее большое количество меланина. Во избежание перероста безобидной родинки в рак — мужчина следит за течением невуса и регулярно посещает онкодерматологов. Сегодняшний день не стал исключением.

«Я слежу за своей родинкой уже много лет, недавно в лобной части головы у меня появилась новая. Сегодня пришел к специалистам за консультацией. Спасибо врачам и организаторам за то, что проводят дни открытых дверей».

Родинки — это уникальные скопления пигментных клеток, которые передаются по наследству, закладываеся при эмбриональном развитии или появляются в течение жизни. В основном они не доставляют дискомфорта, но иногда становятся причиной тяжелых злокачественных заболеваний кожи.

Жумагали Даулетбек, врач- онколог, заместитель директора онкологического центра г.Шымкента:

«Если у человека есть пигментные пятна врожденные или приобретенные, которые начинают меняться в цвете, появляется зуд, трещины, увеличение в размере, кровотечение и все изменения, которые кажутся подозрительными и беспокоят, нужно обратиться к врачу-дерматологу или онкологу».

Меланома — один из самых опасных и агрессивных видов рака. На начальной стадии новообразование не причиняет дискомфорта, и люди не спешат к специалистам. Однако, «королева» злокачественных опухолей в течение нескольких месяцев способна привести к гибели человека. Только на ранней стадии можно победить коварный недуг.

Жумагали Даулетбек, врач- онколог, заместитель директора онкологического центра г.Шымкента:

«Метастазы меланомы могут быть как на коже, под кожей, так и во внутренних органах, в таких случаях люди теряют много времени и поздно обращаются за помощью».

Врачи рекомендуют избавляться от родинок в тех зонах, где их легко можно травмировать при соприкосновении с одеждой , во время бритья и при регулярном воздействии солнца. В таких случаях родинки могут переродиться в злокачественные опухоли.

Жумагали Даулетбек, врач- онколог, заместитель директора онкологического центра г.Шымкента:

«Если родинка находится под мышкой, на шее и в тех местах, где постоянно создается соприкосновение или на открытой части тела, куда регулярно попадает ультрафиолетовое излучение, только после одобрения онколога родинку желательно удалить».

На дне открытых дверей специалисты онкологического центра проконсультировали около 40 пациентов, у 3 оказалось предраковое состояние. Кроме того, специалисты напомнили, что для защиты кожи и профилактики дерматологического рака в летний период необходимо максимально сократить время пребывания под палящим солнцем, использовать солнцезащитные средства, прятать невусы на открытых участках кожи и регулярно проверять свое тело на наличие новых родинок и пятен.