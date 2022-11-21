Первая бесплатная электрозаправка появилась в Шымкенте

Теперь владельцы электрокаров смогут заряжать свои автомобили абсолютно бесплатно.

Станция для зарядки авто работает в круглосуточном режиме и находится на пересечении улиц Бауыржана Момышулы и Куляш Байсеитовой, на парковке отеля Pana.

Станцию установила компания Aqniet Group.

«Мы хотим создать все условия для наших клиентов. Мы установили зарядные станции ведущего бренда при отеле Pana и этно-кафе Tary в Шымкенте и на парковке ресторана Sandyq в Алматы. Умная система обеспечивает бережный заряд аккумулятора и универсальная для разных типов электромобилей. Для наших клиентов зарядка авто будет бесплатной», — рассказал генеральный директор Ержан Ниязалиев.

Как сообщили, такие станции будут устанавливаться рядом со всеми объектами компании в соответствии с техническими возможностями.

К слову, все мы знаем о плюсах экологического транспорта, однако казахстанцы все еще не торопятся массово переходить на него. Одна из весомых причин -это медленный рост инфраструктуры- дефицит заправочных станций в регионах. Этот вопрос решается активно в столице и Алматы, в остальных регионах темпы открытия электрозаправок значительно отстают.

Государство стимулирует развитие электромобилей, освободив от уплаты таможенных пошлин и налогов. В Казахстане утверждена квота на ввоз электромобилей. Так, в 2022 году в страну разрешено ввозить 10 тысяч электрокаров, а в 2023 году – 15 тысяч таких авто.

Основная часть всех ввезенных электромобилей находятся в Астане и Алматы. Открытие первой электрозаправки в Шымкенте станет отправной точкой для развития машин будущего в южном мегаполисе, считают организаторы.