Почему казахстанские женщины терпят постоянные побои?

Побои за малейшие проступки, оскорбления, угрозы расправы. Так, по словам жительницы Шымкента Луизы Айхожаевой, прошли 16 лет её брака. Женщина решилась уйти от мужа после того, как он набросился с кулаками на её родных, включая беременную сестру.

Почему женщины терпят побои от супругов и не уходят от них? Специалисты считают, что на это есть ряд причин.

«У мамы сахар, давление, гипертоник. У папы сердце больное. Не жаловалась, не хотела расстраивать», — говорит Луиза.

Едва сдерживая слезы Луиза Айхожаева рассказывает о семейной жизни. Замуж, говорит Луиза, вышла в 17 лет, по любви. Но уже через месяц после свадьбы, по словам женщины, появился первый синяк под глазом. За 16 лет совместной жизни, как признается Луиза, издевательств было не мало. Последний скандал произошел из-за любовницы.

«Он мне звонит: «Я сейчас еду, я тебя зарежу». Я испугалась, говорю, что случилось, что я сделала не так? Я вечером выхожу на улицу, он уже подъезжает, он бежит за мной. У нас во дворе два дома, я забегаю к свекру в дом, закрываю дверь. Он за мной бежал, старший деверь. Его берет вот так роняет на пол. И он держит его», — рассказывает Луиза Айхожаева, пострадавшая.

Тогда она решила, что подаст на развод. Детей Луиза сама забрать у мужа не отважилась, за ними пошли её мать и беременная сестра. Незваных гостей ждал «горячий» прием. Несколько ударов, по словам родных Луизы, достались её матери. На место инцидента приехали участковые. После чего, на глазах у полицейских мужчина избил и беременную женщину.

«Приехала скорая, забрали. Перелом носа, зубы и шов. Как бы сказали открытый перелом. После травмы, у меня была угроза. И надо было сделать операцию, операцию носа, перелом то что у меня. Но, сейчас не проводят, сказали только после родов», — говорит Назмина Ташмуратова, сестра Луизы.

После побоев, пострадавшие написали заявление в полицию. А муж Луизы подал встречное заявление — о краже драгоценностей.

«В отношении Айхожаева Тахира поступило три заявления. Согласно им возбуждены административные дела и назначены судебно-медицинские экспертизы, по решению которого пострадавшие получили травмы легкой степени. Кроме того, поступило заявление на Луизу Айхожаеву. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие», — говорит Сардар Турсумбаев, заместитель начальника МПС ДП г.Шымкента .

Психологи считают, что женщины вынуждены терпеть бытовое насилие и не спешат уходить от тиранов сразу, по нескольким причинам.

«Один из факторов, первое — это неосознанные браки, также на это могут повлиять экономические факторы в семье. Также, когда женщина, возможно, вышла замуж и не имела фундамента, чтобы реализоваться в своей профессиональной деятельности. То есть, зависимость от мужчины и страх, и нежелание, возможно, работать», — говорит практик-психолог Асемгуль Оразаева.

Сейчас Луиза Айхожаева вместе с четырьмя детьми живет у родителей. Она подала на развод и алименты. Женщина устроилась на работу и намерена попробовать начать всё с чистого листа.