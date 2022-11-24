Почему нужно участвовать в IPO АО «НК «КазМунайГаз» через Freedom Finance Global?

В Казахстане в эти дни вовсю идет прием заявок на участие в IPO (первичное размещение) «КазМунайГаз». Если вы все еще в раздумьях, то данный материал как раз для вас.

Чтобы стать совладельцем крупнейшей национальной компании Казахстана, надо в первую очередь иметь брокерский счет. Если же у вас его еще нет, то счет можно открыть во Freedom Finance Global.

Преимущества Freedom Finance Global

Эта компания-брокер с новыми возможностями, специализирующаяся на обслуживании розничных инвесторов. Она зарегистрирована в МФЦА, имеет лицензию от AFSA и осуществляет деятельность в рамках английского права. Клиенты Freedom Finance Global имеют прямой доступ к биржевым операциям на международных финансовых рынках (NYSE/NASDAQ, London Stock Exchange, HKEX, Frankfurt Stock Exchange), а также к самой популярной и востребованной услуге холдинга – участию в первичных размещениях (IPO).

За период с июля по сентябрь 2022 года в компании открыто более 13 тыс. счетов, проведено около 1 млн сделок. Общее количество счетов, по состоянию на 1 октября 2022 года, составило около 60 тыс., осуществлено более 3,3 млн сделок.

Freedom Finance Global является дочерней организацией международной группы Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom Finance. Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой (KASE), Московской (MOEX), Республиканской фондовой «Тошкент» (UZSE) и Украинской бирж, Astana International Exchange (AIX). Головной офис компании находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административный офис – в США. Компания имеет розничные филиалы в Казахстане, Украине, Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане, Армении, Великобритании, Греции, Испании, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах и на Кипре.

Из года в год растут положительные финансовые показатели холдинга. Так, по итогам квартала, завершившегося 30 сентября 2022 года, чистая прибыль Freedom Holding Corp. составила $27,2 млн.

Преимущества открытия счета через Freedom Finance Global:

• операция производится онлайн за 10 минут, при этом из документов нужен только паспорт или удостоверение личности;

• благодаря мультивалютному инвестированию можно торговать на биржах в тенге, долларах, евро, рублях, юанях;

• инвестидеи от аналитиков компании доступны в приложении и на сайте компании;

• имеется широкий выбор доступных для приобретения ценных бумаг;

• платформа Tradernet обеспечивает безопасность, позволяя совершать важные операции и сделки только после проверок по базе ID, Touch ID или SMS;

• клиенту предоставлен понятный, удобный и многоязычный интерфейс приложения

Кроме того, компания отменила для своих клиентов брокерскую комиссию на покупку акций АО «НК «КазМунайГаз» при первичном размещении. Комиссия за их дальнейшую продажу будет взиматься по тарифу клиента.

Оценка Freedom Finance Global от аналитика Freedom Finance Global Данияра Оразбаева:

«IPO НК «КазМунайГаз» — это отличная возможность для инвестиций гражданам Казахстана. Участие в IPO дает шанс стать акционером во всех крупных нефтегазовых проектах Казахстана. КМГ является крупнейшей национальной компанией Казахстана, и имеет важнейший статус для экономики. Компания оперирует во всех трех стадиях нефтяной отрасли: «разведка и добыча», «транспортировка», «переработка». Оценка КМГ была сделана на основе прогнозных денежных потоков, которые будут расти вместе с увеличением доли в Кашагане, ростом добычи на Тенгизе на 45% к 2025 году и запуском новых нефтехимических проектов. При этом предлагаемая цена идет с довольно существенным дисконтом к справедливой и рыночной цене. Рыночная оценка похожих вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний по нашим расчетам выше цены IPO на 16,5%. Справедливая же цена, по нашей оценке, получается на 52% выше цены IPO, что дает существенный потенциал для роста. В оценке мы, конечно же, учитываем текущие долги КМГ и все основные известные риски, включая перебои с КТК и волатильность цены на нефть».

Совсем недавно компания также отчиталась за 9 месяцев 2022 года. Так, ан конец сентября общая выручка «КазМунайГаза» увеличилась на 47,4% и составила 6 776 млрд тенге ($14,8 млрд). Положительное влияние оказали рост средней цены на нефть марки Brent на 55,4% год к году и ослабление среднего обменного курса тенге к американской валюте на 8%.

За 9 месяцев чистая прибыль выросла на 15,9% и достигла 1,16 трлн тенге ($2,5 млрд).

«Выручка КазМунайГаз в отдельном третьем квартале 2022 года продолжила расти (+34% г/г). EBITDA выросла на 42% г/г, а свободный денежный поток вырос до 730 млрд тенге (+72% г/г), что значительно увеличивает вероятность дивидендов по итогам 2022 года. Учитывая текущую долговую нагрузку, то можно ожидать, что компания скорее всего заплатит как минимум 40% от свободного денежного потока», — отмечает Д.Оразбаев.

Как принять участие в IPO КМГ через Freedom Finance Global?

Как было сказано выше, для начала необходимо открыть счет. Это можно сделать не выходя из дома на сайте компании, скачав мобильное приложение Tradernet.global, а также позвонив в колл-центр по бесплатному номеру 7555 или придя в офис компании, расположенный в вашем городе.

Кроме того, потенциальные инвесторы могут получить базовую консультацию в офисах Freedom Bank, Freedom Life, Freedom Insurance или Freedom Mobile.

После открытия счета необходимо:

• пополнить счет путем перевода денежных средств с текущего счета клиента в любом банке на брокерский счет;

• подать заявку через личный кабинет на торговой платформе, сформировав поручение на покупку.

После этого следует дождаться удовлетворения заявок (5 декабря 2022 года) и проведения расчетов (7 декабря 2022 года). Стоит понимать, что если спрос на IPO будет повышенным, то существует вероятность получения инвестором меньшего количества акций, чем указано в поручении.

Приобретенные акции отобразятся в портфеле внутри торговой платформы, после чего нужно будет дождаться начала торгов – с этого момента инвестор может распоряжаться бумагами.

Минимальное количество акций на одну заявку –1, максимальное – не ограничено.

Почему нужно участвовать в IPO КМГ?

Планируемое IPO КМГ проводится в рамках реализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного Правительством Республики Казахстан.

КМГ является национальным лидером нефтяной отрасли с полной интеграцией на всех этапах цепочки создания стоимости и предоставляет уникальную возможность инвестировать в казахстанскую нефтегазовую промышленность, которая, по мнению фонда и КМГ, имеет фундаментальные предпосылки для долгосрочного роста.

Как национальная компания «КазМунайГаз» имеет уникальные права на недропользование в отношении стратегических участков недр и морских проектов на территории Казахстана и обладает значительными перспективами в области геологоразведки. Потенциальный объем прироста запасов, согласно Стратегии развития, составляет около 1,9 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте.

IPO КМГ – уникальное по сути, так как компания является самодостаточной и показывает хорошие финансовые результаты.

КМГ – национальная нефтегазовая компания Казахстана с вертикально интегрированными операциями по добыче и переработке нефти. К тому же она является одной из крупнейших компаний в сфере добычи сырой нефти и газового конденсата в Казахстане по объемам добычи на 31 декабря 2021 года.

У нее очень хорошая оценка ресурсного потенциала от фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и самого государства. Стоимость акции в рамках IPO дана с дисконтом для населения, чтобы инвесторы смогли заработать на размещении. Условно говоря, таким образом казахстанцы получают возможность стать совладельцами национальных богатств страны.

Отметим, что заявки граждан РК удовлетворяются в первую очередь.

Напоминаем, что окончание приема заявок от розничных инвесторов – 2 декабря 2022 года.