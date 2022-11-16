Поколение независимости: В вузах Шымкента прошли обучающие мастер-классы

В рамках проекта «Поколение независимости» в университетах Шымкента прошли мастер-классы на темы лидерства, бизнеса, психологии, волонтерства, мобилографии.

После проведенных обучающих мероприятий состоялась встреча молодежи в формате TEDx на тему «Казахстан будущего моими глазами», где самые активные представители «selfmade молодёжи» представили свой взгляд развития государства и решения важных социальных проблем. На нетворкинг площадке обсудили идеи и предложения от активной молодежи.

О важности всестороннего развития и вовлечения молодежи в социальную и политическую жизнь страны говорил и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«При участии молодежи страна должна стать конкурентоспособной, обеспечив повышение благосостояния и качества жизни граждан. Стремление быть нужным и полезным для своей Родины должно стать целью каждого молодого человека. Только образованная и квалифицированная молодежь сможет достичь поставленных целей. Государство всегда открыто для новых идей и предложений молодежи. Молодежь должна ценить честный труд и быть сильной духом. Должна уметь ставить интересы государства выше всего. Для этого нужно знать родной язык, чтить традиции и историю своего народа. Это – святой долг каждого молодого человека и об этом надо помнить всегда», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам организаторов общественного объединения «Казахстанская Ассоциация Даму» целью мероприятий является — популяризация историй и профессионального становления казахстанской «selfmade молодёжи», приобретение молодежью умений, навыков, практического опыта, формирование у молодежи общего представления о премии «Дарын», государственной поддержки, стимулировании и признании особых заслуг талантливых людей за вклад в развитие соответствующей отрасли и общества Казахстана. Участники получили ответы на интересующие их вопросы.

К слову, мероприятия состоялись по заказу Министерства информации и общественного развития РК при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».