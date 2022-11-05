Президентские выборы-2022: молодежь должна проявить активность

Общественный благотворительный фонд «HAQ» будет в числе независимых наблюдателей на внеочередных президентских выборах 20 ноября в Казахстане.

По словам представителей фонда, независимый контроль важен для построения демократического общества. Поэтому, они приглашают всех журналистов, представителей неправительственных организаций и простых граждан, не равнодушных к судьбе страны, прийти и принять участие в политическом мероприятии.

На внеочередных президентских выборах в Казахстане, которые пройдут 20 ноября, общественный благотворительный фонд «HAQ» примет участие и проведёт независимое наблюдение, заявила исполнительный директор фонда Тогжан Кожалиева. Всё для того, чтобы выборы прошли честно и с соблюдением законов.

Тогжан Кожалиева, исполнительный директор общественного благотворительного фонда «HAQ»: «Мы планируем, на избирательных участках будут работать 1 тыс. наблюдателей по этой стране. Это наш четвертый опыт. На президентских выборах. Наблюдение мы будем проводить в восьми городах. Это Атырау, Астана, Алматы, Актай, Жанаозен, Актобе, Караганда и Шымкент».

Основой демократического государства являются — выборы. Важно, чтобы в грядущей политической кампании, молодежь страны была активной. Поэтому в такой ответственный для Казахстана момент, важно, чтобы молодежь это понимала и приняла активное участие, говорит общественный деятель Аманолла Раманкул.

Аманолла Раманкул, общественный деятель: «Мы обязаны пойти на выборы. Должны воспользоваться своим правом голоса. Выйдя на улицу, в день выборов, не добьешься ничего, я считаю это, что это неправильно. Надо доказывать протоколом, имеющимися доказательствами на руках. Уважаемая молодежь — это ваши права. Вы должны воспользоваться этими правами. Приглашаю вас принять участие, стать независимыми наблюдателями на выборах. В Шымкенте, по моему, 318 избирательных участков, в Туркестанской области около полутора тысяч. В 2019 году мы закрыли 70 процентов. Перед выборами мы проведем учебу. На участках к одному опытному наблюдателю будут прикреплены два молодых наблюдателя».

На встрече присутствовал и Жаркынбек Сейтимбетов. Наблюдатель со стажем, участвовал во многих выборах в качестве члена международной организации.

Жаркынбек Сейтимбетов, опытный наблюдатель: «Наше будущее — молодежь, мы говорим, что вы должны быть активными, чтобы построить правовое гражданское общество. Как сказал Юсуф Балусугуни, нужно служить обществу. Потому что в нем есть и твои интересы».

Молодых людей, изъявивших желание стать независимыми наблюдателями, будут обучать.

Оплачено из средств общественного благотворительного фонда «HAQ». Регистрационный БИН: 190840027314, от «27» августа 2019 г.