Самого умного солдата выбирали в Шымкенте

Солдаты южного мегаполиса состязались в интеллектуальной игре.

Среди новобранцев механизированной бригады, в Шымкенте проходящих курс начальной военной подготовки прошел развлекательно-интеллектуальный конкурс «Самый умный солдат».

4 команды по 5 участников, представляли свои учебные взводы. В течение нескольких туров они мерились знаниями, эрудицией, способностью быстро находить ответы на каверзные вопросы под чутким присмотром жюри и своих сослуживцев.

Ребята показали мастер-классы по пройденным темам общевоинских уставов, боевой, строевой и государственно-правовой подготовки. Конкурсанты своими ответами доказали, что все проведенные занятия с момента их прибытия в воинскую часть, были освоены в полной степени, а старания офицеров и сержантов были полностью оправданы.

Как отметил начальник сборов молодого пополнения подполковник Ринат Калидолдин, творческий подход к организации досуга военнослужащих — залог успешной и безопасной службы, а интеллектуальная игра, привязанная к армейскому быту, помогает солдатам взглянуть на свои каждодневные занятия с другого ракурса.

В перерывах между конкурсами творческий коллектив молодого пополнения радовал концертными номерами и игрой на музыкальных инструментах.

Стоит отметить, что в рамках осенней призывной кампании в Шымкентскую механизированную бригаду прибыло более 130 новобранцев из Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей и города Алматы.