Серийный воришка орудовал в магазинах Кентау

Полицейские Туркестанской области задержали молодого парня, причастного к 10 кражам.

В городе горняков орудовал серийный воришка. Спортивная одежда, детская обувь, деньги, запчасти для авто: парень сметал с прилавков все, что было возможно. Выйти на след злоумышленника стало возможным после череды заявлений от горожан. Несколько потерпевших обратились в полицию, указав похожий сценарий краж.

По словам одного из потерпевших, неизвестный сломал входную дверь и похитил детскую обувь и спортивную одежду. Другой предприниматель рассказал, что из кассы похитили 400 тысяч тенге. Третий горожанин сообщил, что стал жертвой аналогичного преступления. На этот раз воришка забрал из его гаража автозапчасти.

С целью раскрытия преступлений была создана следственно-оперативная группа. В результате полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Выяснилось, что подозреваемый оказался ранее судимым.

В ходе следствия стражи порядка установили причастность подозреваемого к 10 кражам чужого имущества. Похищенное имущество молодой человек реализовал, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».