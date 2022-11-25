Школьницу задержали за убийство подростка в Шардаринском районе

В Туркестанской области убили подростка. Подозреваемой по этому делу проходит школьница. Свою вину девочка признала, сейчас ведется следствие.

Трагедия произошла в Шардаринском районе Туркестанской области, передает OTYRAR. Как сообщили в областном департаменте полиции, встреча подростков состоялась около 03.00 часов ночи. При этом у девочки был с собой нож. Во время ссоры она нанесла подростку ножевое ранение, от которого мальчик скончался на месте происшествия.

Бездыханное тело нашли на улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшего. В течение часа правоохранители задержали и несовершеннолетнюю подозреваемую. Свою вину она признала.

Также были изъяты кухонный нож и другие вещественные доказательства. Сейчас по данному делу ведется следствие, назначены экспертизы.