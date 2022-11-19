Шымкент – древнейший город Казахстана. А что в нем древнего?

Перед вами, уважаемые читатели, исследовательское эссе нового молодого автора РАБАТа Даяны Ахмедовой.

Даяна – автор блога в TikTok об истории Шымкента. Интерес к этой теме у Даяны возник после переезда в Алматы и знакомства с местной архитектурой. Тогда она начала задумываться о том, почему в таком городе-миллионнике, как Шымкент, так мало зданий старше 100 лет? И посвятила свою первую исследовательскую работу этому вопросу. Для Даяны это был опыт, который поменял ее взгляд на родной город и позволил увидеть за фасадами зданий историю поколений шымкентцев.

Что я думаю о проблемах сохранения историко-культурного наследия Шымкента.

Каждый город земного шара неповторим и уникален. Архитектура, расположение улиц, фурнитура на дверях и окнах – все вплоть до мельчайших деталей формирует наше мнение о конкретном городе. У самых знаменитых городов всегда есть объекты или здания, благодаря которым легко определить, где ты находишься. Красная будка – и ты вспоминаешь Лондон, старое здание Кремля – и в голову приходит лишь одно слово – «Москва». У каждого города есть свой неповторимый архитектурный облик, и именно он привлекает миллионы туристов со всего земного шара.

Эта мысль заставила меня обратить внимание на родной город. Поначалу посетило ощущение неправильности всего происходящего. Начав разбираться в этой теме, я постепенно прихожу к осознанию динамики процесса, что хорошо прослеживается на примере Шымкента.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу РК «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» поручил обратить особое внимание на развитие туризма, в особенности эко и этнотуризма, как на важную сферу экономики. Была принята также государственная программа развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы. Цель программы – увеличение доли туризма в ВВП страны до 8% с ежегодным ростом в 7-8%.

Одним из важных маршрутов этнотуризма является Великий Шелковый путь, который включает современные Алматинскую, Жамбылскую и Туркестанскую области. Наибольшее количество памятников истории и культуры сосредоточены именно в Туркестанской области. Без сомнения, жемчужиной региона являются Туркестан и прилегающие к его территории мавзолей Ходжи Ахмета Ясави, городище Культобе, Хильвет и множество средневековых сооружений.

В области, кроме вышеперечисленных объектов, находятся такие знаменитые города древности, как Сайрам, Отрар, Сауран, а также самый древний город Казахстана – Шымкент.

Шымкент мог бы наравне с Туркестаном стать местом притяжения туристов, так как на территории агломерации находятся десятки древних городищ, множество курганов и уникальный район под названием Старый город, где расположение улиц не менялось вот уже 150 лет. Кроме того, именно тут находятся самая старая мечеть города и дом уездного начальника Чимкента, где работал сын знаменитого Кенесары хана, помощник уездного начальника Ахмет Кенесарин.

На мой взгляд, учитывая множество факторов, в ближайшем будущем лишь малая часть от действительно уникальных сооружений будет сохранена в первоначальном виде.

Некоторые могут задаться вопросом: «А зачем собственно сохранять все эти пережитки прошлого?» Почему вместо реставрационных проектов не отдать эти земли под коммерческие объекты? Ответ на этот вопрос дает Донован Рипкема в своей книге «Экономика исторического наследия»: «…Несколько лет назад Консультационный совет по сохранению исторического наследия определил пользу, получаемую обществом, следующим образом: 1) возникают новые предприятия; 2) увеличивается частное инвестирование; 3) растет туризм; 4) растет стоимость недвижимости; 5) улучшается качество жизни, укрепляются добрососедские отношения, появляется гордость за сообщество; 6) создаются новые рабочие места; 7) землепользование приобретает согласованный характер; 8) растет налоговая база на собственность и продажи; 9) снижается плотность населения в бедных кварталах».

Если выделить конкретные выгоды для нашего города, то это, в первую очередь, увеличение туристского потенциала Шымкента. В городе-миллионнике функционируют всего 10 музеев, и создание, к примеру, музея истории Шымкента по предложению доктора исторических наук Бауыржана Байтанаева в доме уездного начальника Чимкента в Старом городе было бы прекрасным вкладом в развитие города как одного из туристических центров региона.

Во-вторых, это снижение расходов на строительство доступного жилья. Модернизация уже имеющегося здания значительно дешевле, чем строительство нового, не говоря уже об экономии на создание инфраструктуры для жителей.

Хотелось бы выделить мысль, что сохранение исторического наследия создает больше всего рабочих мест и более половины расходов приходится на оплату труда, что положительно влияет на снижение уровня безработицы. И это только два аргумента в пользу сохранения исторического наследия, в то время как в книге приводится сто различных аргументов в пользу того, как сохранение исторического наследия положительно влияет на экономику города и его развитие.

А теперь вернемся к ситуации в Шымкенте. Действительно, удручающая картина. Мы гордимся, что Шымкент – древнейший город Казахстана, но древние объекты в нем можно по пальцам двух рук пересчитать. Во-первых, это связано с тем, что, мне кажется, в органах управления сидят некомпетентные сотрудники.

Яркий пример по-настоящему наплевательского отношения к наследию города является снос областной филармонии. В статье Айдара Якубова «В Шымкенте сносят памятники архитектуры. Так казахи теряют свою историю» рассказывается, что изначально это была церковь Сергия Радонежского, построенная в 1886-ом, в советские годы переоборудованная в филармонию, где, по некоторым данным, Шамши Калдаяков написал песню «Менің Қазақстаным», впоследствии ставшую гимном Казахстана. Удивительным в этой истории является тот факт, что, несмотря на прямой запрет из Министерства культуры, местные чиновники под предлогом реставрации снесли здание и построили новое.

Во-вторых, слабый закон также замедляет процесс включения объектов в реестр, поэтому множество из них не приобретает соответствующего статуса, а это означает, что даже если начнут проводить реставрационные работы, то они в этот список не попадут.

Например, снос одного из старейших зданий в городе – бани по улице Туркестанской, перешагнувшей вековой рубеж, ставшей жертвой проекта по модернизации Старого города. В интервью телеканалу TVK историк-краевед Алексей Гончаров в свое время поведал:

«…здесь находился когда-то госпиталь, еще до Октябрьского переворота, баня начала функционировать с 1925 года, это одна из старейших в стране бань, действующих долгое время». Несколько поколений семей купались в бане на Туркестанской, помнится, в ней всегда присутствовала особая атмосфера, вдобавок тут была превосходная парилка.

Невзрачное на вид здание с интереснейшей историей могло бы стать достопримечательностью города, да и кто бы отказался искупаться в бане, которая функционирует более ста лет?!

Не везет и тем, кто попал в список. К примеру, в постановлении акимата г. Шымкента от 2 июня 2020 года в государственный список внесены 8 памятников истории и культуры местного значения. Один из них, Дворец металлургов середины 1950-х, на данный момент принадлежит частному университету «Мирас». Великолепный образец советского неоклассицизма, живая история, где был расположен шымкентский театр оперетты, и среди алюкобондовых это здание является усладой для глаз. Однако, несмотря на статью 29 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 декабря 2019 года, уничтожена вся внутренняя роспись, оркестровая яма залита бетоном. Это не первый случай, когда закон не работает, а разрушение исторического и архитектурного наследия становится безнаказанным. Об этом и многих других случаях уничтожения истории нашего города повествуется в книге Алексея Гончарова «Немного истории. Путешествия и наблюдения. Прогулки по Шымкенту. Разное. Очерки».

Одной из возможных причин безответственного отношения к собственному наследию мне видится в оттоке городского населения в 90-е и последующие годы. Отсутствие эмоциональной связи с городом влияет на сохранение исторических зданий. Большинство тех, кого волнует судьба облика Шымкента, являются коренными жителями, чьи детство, юность и молодость прошли в этом солнечном городе, и от того душа болит за родной город.

Тем не менее следует отметить позитивные изменения, произошедшие недавно в Шымкенте. С назначением на должность руководителя управления туризмом Олжаса Шинтаева, профессионала и энтузиаста, были завершены реставрационные работы цитадели, проводятся туристические туры, установлены элементы городской навигации для туристов. Радует, что археологические памятники охраняются более ревностно и адаптируются к новым реалиям.

Подводя итоги, прихожу к мнению: пока дойдут руки до упомянутых объектов, реставрировать и сохранять будет уже нечего. Устремляясь в будущее, мы продолжаем терять свое прошлое. Повесить хотя бы табличку и установить информационный стенд, внести некоторые объекты в реестр охраняемых зданий и пресекать любое вмешательство, которое может представлять угрозу. Все эти меры не требуют огромных денежных затрат. Речь идет об архитектурном разнообразии города, ведь так больше уже никогда не будут строить, пусть строение неказистое и серое, но оно уже интересно тем, что представляет собой памятник истории.

Мы часто говорим, что важно знать историю, чтобы не повторять ее ошибок. Каждый день на бытовом уровне мы контактируем с ней через архитектуру – это единственная возможность прикоснуться к ней физически, и есть существенная разница между чтением об историческом событии и фактическим пребыванием на месте происшествия. Давайте сохраним эту возможность и для следующих поколений!

Даяна АХМЕДОВА