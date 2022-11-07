Шымкент оказался на первом месте по торговле людьми

Аналитики Ranking.kz составили рейтинг правонарушений, связанных с торговлей людьми по городам. На первой строчке оказался Шымкент с 17-ю фактами уголовных дел за 8 месяцев 2022 года, передает OTYRAR.
Большинство случаев торговли людьми связаны с сексуальной эксплуатацией, также процветает торговля в целях принудительного труда.
Положительная динамика наблюдается в целом по стране. За январь-сентябрь текущего года зарегистрирован 81 факт торговли — сразу на 37,2% меньше, чем годом ранее. А именно:
- организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество -44 случая;
- 11 случаев — торговля людьми, 9 случаев —торговля несовершеннолетними,
- 8 случаев — вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, 6 случаев — вовлечение в занятие проституцией совершеннолетних,
- 3 случая — незаконное лишение свободы с целью эксплуатации.
Чаще всего потерпевшими становятся женщины (26 пострадавших). Среди несовершеннолетних пострадавших 1 ребёнок в возрасте до 11 лет, 3 ребёнка в возрасте 14-15 лет и 8 — в возрасте 16-17 лет.
Неутешительная статистика наблюдается в Шымкенте. Здесь с января по сентябрь возбуждено 17 уголовных дел по факту торговли людьми. А это в два раза больше, чем в прошлом году.
На второй и третьей строчках антилидерства оказались столица (13 правонарушений, плюс 18,2% за год) и Алматы (12 правонарушений, минус 40%). В пятёрку антилидеров вошли также Костанайская (7 правонарушений, плюс 40%) и Карагандинская (5 правонарушений, минус 28,6%) области.