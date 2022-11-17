Шымкент опередил все регионы по темпам роста экономики

Лучший показатель по темпам роста экономики зафиксирован в Шымкенте. Прирост составил 6,3% за 6 месяцев текущего года.

К такому мнению пришли аналитики energyprom. Представляем вашему вниманию полный обзор развития крупнейшего мегаполиса страны.

По итогам первого полугодия текущего года рост экономики Казахстана составил 3,6%. В региональном разрезе только 9 из 20 регионов РК продемонстрировали динамику выше, чем в среднем по республике. Лучшие по стране показатели среди городов республиканского значения были зафиксированы в Шымкенте (плюс 6,3%).

Крупнейший мегаполис демонстрирует позитивную динамику развития, несмотря на длящийся кризис в РК и в мире. Особенно хорошо показал себя реальный сектор экономики города: за январь–сентябрь объём промышленной продукции предприятий Шымкента составил 666,4 млрд тг, увеличившись на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более того, колоссальный рост продемонстрировала строительная отрасль: сразу плюс 39,7%, до 131,4 млрд тг. Непосредственно объём ввода в эксплуатацию жилых домов увеличился на 27,5% — с 80,2 тыс. до 507,1 тыс. кв. м.

В свою очередь, объём услуг связи вырос на 4,6%, почтовой и курьерской деятельности — на 3,4%.

Шымкент — третий по численности населения и первый по занимаемой площади город в Казахстане, один из крупнейших промышленных, торговых и культурных центров. В 2020 году стал культурной столицей СНГ. Город имеет серьёзные перспективы дальнейшего развития. В этих условиях важными становятся вливаемые в город инвестиции, а также развитие инфраструктуры.

В текущем году Шымкент входит в топ-3 регионов по приросту инвестиций в основной капитал. Так, по итогам января–сентября 2022 года объём инвестиций здесь составил 327,9 млрд тг — на 25,8% больше, чем в аналогичном периоде 2021-го (ИФО — 120%). Инвестиционные вложения преимущественно направлены на строительные работы и капитальный ремонт зданий и сооружений — доля сегмента составила 81,3%. На машины, оборудование, инструменты и инвентарь пришлось 18,3% всех инвестиций.

В целом строительная сфера является одной из самых быстрорастущих в регионе. Наибольший объём работ в секторе за январь–сентябрь 2022 года пришёлся на строительство жилых зданий (49,2 млрд тг, или 37,4%). В Шымкенте активно возводятся как дома для граждан, так и инфраструктурные сооружения.

Так, в городе строится новый ипподром, который станет самым большим в стране. Проект предусматривает трибуну с навесом на 1500 посадочных мест. Возводимый согласно международным стандартам, ипподром должен стать точкой притяжения для новых инвестиций и развития бизнеса в Шымкенте. При этом с начала строительства объекта был значительно увеличен объём работ. Площадь освоения расширена в 1,5 раза — с 24 до 39 Га. Проект реализует строительная компания BI Group. Возведение ипподрома обошлось застройщику более чем в 6 млрд тенге.

Сегодня растущий и развивающийся город нуждается в новых объектах инфраструктуры. Численность населения Шымкента продолжает увеличиваться, к концу сентября она составила уже 1,2 млн человек — сразу на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо физической необходимости в инфраструктуре и жилье, благоустройство города обеспечивает население работой, является драйвером развития предпринимательства. Сейчас в строительстве в Шымкенте заняты 25,4 тыс. человек, а сектор входит в топ-5 отраслей, обеспечивающих занятость.

Кроме того, строительство является вторым сектором после торговли по количеству зарегистрированных предприятий. Так, число предприятий города к концу сентября текущего года достигло уже 4,1 тыс., а годовой рост составил 4,5%.