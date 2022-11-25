Шымкентца осудили на 3,5 года за кражу парфюма

К 3,5 годам лишения свободы приговорили жителя Шымкента за кражу мужского парфюма, передает OTYRAR.

О необычном деле рассказали в городском Департаменте полиции.

Как оказалось, мужчина судимый, он находился на контроле службы пробации.

Проникнув в чужой дом, злоумышленник вынес оттуда не деньги и не бытовую технику, как это бывает обычно, а мужской парфюм. Таким образом хозяину дома он нанес ущерб в размере 25 тысяч тенге.

Суд признал его виновным по статье 188 УК РК «Кража» и назначил наказание в виде лишения свободы на 3,5 года.