Шымкентцев приглашают на встречу с управлением образования

Уважаемые жители и гости города Шымкент!

24 ноября текущего года в рамках проекта «АДАЛ КӨМЕК» руководство Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Шымкент, управления образования, Департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Шымкент, а также члены Постоянной комиссии по контролю за работой по противодействию коррупции при Общественном совете проведут прием и консультацию граждан.

Место проведения: здание ГККП «ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ» (проспект Д.Кунаева 2/3).

Время приема: с 15.00 до 17.00 часов.