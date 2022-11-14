Водители Шымкента накатали баснословные штрафы

Более 7 млрд тенге штрафов только за 10 месяцев текущего года накатали автовладельцы южного мегаполиса, передает корреспондент OTYRAR.

Ситуация на дорогах Шымкента пока что оставляет желать лучшего. Об этом говорит статистика. Как оказалось, шымкентцы чаще нарушают правила дорожного движения. Этот факт не оставил без внимания и министр внутренних дел Марат Ахметжанов в прошлом месяце, заявив, что 45% ДТП по всей стране совершается в Шымкенте.

Выводить на чистую воду злоумышленников и наказывать финансово помогают установленные почти на каждом шагу умные камеры. Кроме того, полицейские уверяют, рейды на дорогах проводятся регулярно.

«За 10 месяцев в третьем мегаполисе выявлено 846 тысяч 395 правонарушений на дорогах. Наложено штрафов на сумму 7 млрд 810 млн 521 тенге, из которых уже пять млрд тенге выплачено. Чаще всего в Шымкенте превышают допустимую скорость», — говорит Ергали Сулейменов, начальник управления административной полиции г. Шымкента.

Наводят порядок и на дорогах Туркестанской области. Там минимизировать нарушения ПДД решили необычным способом. Полицейские начали запускать в небо дроны. Теперь камеры будут выявлять нарушения на трассах региона, результаты уже есть, говорят в полиции.

Начальник областного департамента полиции отметил, люди чаще всего жалуются на нарушения ПДД на трассах республиканского значения. За 10 месяцев в регионе выписано штрафов чуть меньше чем в Шымкенте, на общую сумму 6 млрд тенге.

«В основном люди жалуются на нарушения ПДД на трассах, к примеру, многие ездят по дороге с несколькими тележками без опознавательных знаков. Мы будем работать над этим. Я дал указание», — сказал Мурат Кабденов начальник ДП Туркестанской области.

При этом, с начала года в Казахстане, во время ДТП погибли свыше 2 тысяч человек. Более 15 тысяч человек получили ранения различной степени. Полицейские просят водителей быть бдительными на дорогах.