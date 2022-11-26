Токаев: «Свою предвыборную программу начнем выполнять сразу

В столице Казахстана прошла инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева.

На церемонии инаугурации присутствовала и делегация из Шымкента. Секретарь маслихата третьего мегаполиса Бахадыр Нарымбетов рассказал, как прошло историческое событие.

Как стало известно, принес присягу Президент на казахском языке, организация инаугурации прошла на высшем уровне, рассказал спикер.

«Мероприятие прошло на высшем уровне, примечательно одно, что наш народ показал свое единство, в то время, когда геополитическая обстановка в мире нестабильная. Наш Президент говорил четко и правильно. Президент сказал, что нет времени на раскачку, предвыборную программу начнет выполнять с сегодняшнего дня. Уже подписан указ о поддержке аулов и отдаленных населенных пунктов. Нужно отметить, что Глава государства говорил уверенно»,- рассказал Бахадыр Нарымбетов.

Президента Казахстана выбирали 20 ноября. Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей. Занимать пост Главы государства Касым-Жомарт Токаев будет семь лет.