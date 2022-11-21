Цифровой паспорт доступен в мобильном приложении eGov Mobile

В мобильном приложении eGov Mobile доступен новый цифровой документ – «Паспорт гражданина РК». Электронный документ доступен только для граждан Казахстана.

Цифровым паспортом можно воспользоваться в приложении eGov Mobile для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности. На данный момент цифровой документ «Паспорт гражданина РК» разрешается использовать только в пределах Республики Казахстан.

В случае выявления некорректных сведений в цифровом паспорте, можно подать обращение в соответствующий государственный орган посредством e-Otinish, нажав на кнопку «сообщить о ошибке».

«Цифровые документы» — один из популярных сервисов в приложении eGov Mobile. Сегодня очень удобно пользоваться цифровым документом у себя в смартфоне при отсутствии оригинала документа. Цифровой паспорт реализован по многочисленным запросам пользователей. Новый документ разрешается использовать наравне с цифровым удостоверением личности. К примеру, если вы потеряли удостоверение либо истек срок действия, вы можете использовать цифровой паспорт как альтернативу»,- подчеркнул Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы найти новый цифровой документ необходимо авторизоваться в приложении eGov Mobile, на главной странице в разделе «Цифровые документы» из списка документов кликнуть на «Паспорт гражданина РК» (рисунок – 1, 2).

Отметим, в настоящее время сервис «Цифровые документы» мобильного приложении eGov mobile содержит 20 документов (удостоверение личности, паспорт гражданина РК, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР тест и свидетельство о рождении и др.), которыми активно пользуются более 7 млн. граждан.

Сегодня в eGov Mobile доступны порядка 400 госуслуг, из которых, 166 услуг портала eGov.kz, 250 услуг для физических лиц портала e-license. Ежемесячно им активно пользуются порядка 13 млн. казахстанцев и оказывается порядка 1,2 млн. государственных услуг в месяц.