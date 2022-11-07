Учёные помогут аграриям упростить работу

Для этого изобретатели из Шымкента создали установку, которая должна облегчить труд сельхозпроизводителей, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Конструкция заменяет четыре агрегата, а значит, экономит время и ресурсы. С ее помощью можно выкопать канал для полива, выровнять землю или вспахать участки. Разработчики получили грант от государства и уже собрали несколько образцов.

«Я в этом году в городском конкурсе выиграл, за это я три штуки разработал на заводе и паспорт. Все три штуки работают на поле. Они успешно работают, я в тесном контакте«, — говорит Нурлыбай Манабаев, кандидат технических наук, доцент.

По словам специалистов, эти проекты внесут огромную лепту в развитие сельского хозяйства.

«В Шымкенте два инновационных проекта получили возможность внедрения на производстве. Один из них — универсальное многофункциональное навесное оборудование: четыре в одном. Эти проекты в дальнейшем будут помогать развивать сельское хозяйство», — говорит Кайрат Базарбеков, заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.