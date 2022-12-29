«Мир меха» продлевает новогодние скидки до 8 января

В «Мире меха» продлевают новогодние скидки. Приобрести одежду по выгодным ценам можно будет до 8 января — все новогодние праздники.

Меховая ярмарка работает без выходных. Короткие автоледи, роскошные модели до пола, с капюшоном или воротником: изысканная норка или мягкий мутон — каждый покупатель найдет себе шубу по душе.

Качество, стиль и приемлемые цены. В Шымкенте в разгаре меховая ярмарка «Мир меха». Здесь уверены, мех идет любой женщине, вне зависимости от ее возраста и придает образу изысканности и неотразимости. Красивая натуральная шуба может стать настоящим достоянием личного гардероба. Шубу в пол, автоледи или безрукавку можно надеть куда угодно, и выглядеть при этом максимально презентабельно.

«Очень сильно удивлена нынешними ценами, сегодня скидки. Я впервые встречаю такую модель красивую с капюшоном, цвет такой изумительный, он такой розоватый, я думаю он подойдет каждой даме и каждая дама будет рада такому подарку, если ей конечно подарят и я желаю каждой иметь вот такие красивые шубы«, — говорит Гульнара Юнусова, покупательница.

Мимо женщины в красивой шубе сложно пройти мимо и не обернуться. Хорошая шуба может прослужить своей хозяйке долгие годы. Меховые изделия в «Мир меха» производят в России, они славятся своим премиум-качеством. На ярмарке представлен большой ассортимент шуб и другой верхней одежды. А скидки будут радовать покупателей до 8 января.

«До Нового года остались считанные дни и наша ярмарка «Мир меха» приглашает вас на новогодние скидки, которые продлятся все праздники до 8 января 2023 года. У нас вы найдете качественные и стильные шубы из каракуля, мутона, норки, куницы и соболя,. Верхняя одежда у нас по самым приемлемым ценам. Приобрести любое меховое изделие вы можете в рассрочку на 24 месяца. Кроме того вас ждут подарки в виде сертификата на 70 тысяч тенге и пальто из альпаки. Поздравляем вас с наступающим Новым годом», — говорит Алена Холодяева, администратор ярмарки «Мир Меха».

У каждого мехового изделия есть маркировка — знак качества и подлинности. Верхнюю одежду можно взять в рассрочку от народного банка или банка хоум кредит. За большими скидками приходите в «Мир меха» по адресу, Тамерлановское шоссе, 19. Ярмарка работает без выходных.

Тамерлановское шоссе, 19 (новый корпус), торгово-развлекательный центр «Аль Фараби»