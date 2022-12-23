В «Мире меха» предновогодние скидки: шубы по низким ценам

Шымкентских модниц порадуют грандиозными скидками. В мире меха запустили предновогоднюю акцию.

Любое меховое изделие можно приобрести с большими скидками, а также получить в подарок сертификат и пальто из альпаки. В «Мире меха» представлены десятки стильных моделей шуб, дубленок, пальто и курток.

Роскошные шубы из натурального меха, стильные дубленки и изысканные пальто. «Мир меха» приглашает утеплиться к холодам по выгодным ценам. Здесь представлен широкий ассортимент меховых изделий высочайшего качества, которые изысканно подчеркнут грацию каждой женщины, стоит только накинуть на плечи понравившуюся модель. В «Мире меха» самый большой ассортимент меховых изделий из норки, мутона, каракуля, куницы и соболя.

«Я не впервые на этой ярмарке, здесь очень широкий ассортимент, можно сделать подарок себе или маме на Новый год. А еще при покупке шубы дают пальто из альпаки в подарок. Всем рекомендую!», — говорит Акмарал Алийдаркызы, покупательница.

Меховые изделия в «Мире меха» производят в России. Постоянные покупатели ценят филигранный пошив верхней одежды, представленной на меховой ярмарке. Он гарантирует долговечность изделия и грациозный силуэт, который придает шарм обладательнице любой шубки. Подобрать верхнюю одежду по душе помогут опытные продавцы и консультанты. А перед Новым годом покупательниц ждут грандиозные скидки.

«Дорогие жители города Шымкента, в преддверии Нового года, наша меховая ярмарка «Мир меха», объявляет новогодние скидки с 24 по 31 декабря. Это уникальная возможность приобрести самые красивые и лучшие шубы по низким ценам. На весь ассортимент шуб скидки, а также можете приобрести меховое изделие в рассрочку на выгодных условиях на 24 месяца. Кроме того вас ждут подарки в виде сертификата на 70 тысяч тенге и пальто из альпаки. Ждем вас на примерку в Мир меха», — говорит Алена Холодяева, администратор ярмарки «Мир Меха».

Проверить качество мехового изделия можно с помощью маркировки, она есть на каждой шубе. Взять верхнюю одержду в рассрочку можно через народный банк или банк хоум кредит. За большими скидками спешите в «Мир Меха» по адресу, Тамерлановское шоссе, 19.

Тамерлановское шоссе, 19 (новый корпус), торгово-развлекательный центр «Аль Фараби».